Gennaro Gattuso, nell’intervista concessa a Repubblica.it, ha parlato anche della sua esperienza partenopea durata un anno e mezzo, ma finita male a causa della mancata qualificazione Champions, nonostante il trofeo della Coppa Italia portata a casa a giugno 2020.

Queste le sue parole:

“Sono orgoglioso di aver allenato il Napoli, una squadra grandissima di una grande città. Ho solo il rammarico di non aver conquistato la Champions per un solo punto, dopo un anno tra problemi e infortuni che non si erano mai visti, e nonostante tante partite spettacolari che abbiamo fatto”.