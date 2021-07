Gazzetta – Osimhen sarà uno dei punti di forza di Spalletti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen e alla prossima stagione del Napoli:

“In ritiro Osimhen trascorrerà gli ultimi giorni di vacanza a Lagos, prima di fare rientro a Napoli. Per l’inizio della prossima settimana è previsto il raduno al Training Center di Castel Volturno (programma ancora da definire) per le rituali visite mediche, prima della partenza per il ritiro di Dimaro, in programma il 15 prossimo. L’attaccante nigeriano sarà uno dei punti di forza del progetto tecnico di Luciano Spalletti. Dopo una stagione tribolata, condizionata dall’infortunio alla spalla e dalla positività al Covid-19 è riuscito, comunque, a garantire un finale di campionato ad alto livello, chiudendo con 10 reti all’attivo in sole 24 presenze. Un anno di Napoli gli è servito per far crescere l’autostima: sa bene, Victor, che la serie A lo teme e che i napoletani si aggrapperanno ai suoi gol per ritornare in Champions League”.