Gennaro Gattuso torna a parlare dopo l’addio al Napoli e il casino successo con la Fiorentina, dove prima ha firmato per poi rescindere a causa di divergenze con la società.

E il mister calabrese ha detto la sua versione proprio sull’addio con la Fiorentina, chiarendo una volta per tutte anche il suo rapporto con Mendes. Queste le sue parole rilasciate a Repubblica:

“Sul tema delle commissioni che Mendes voleva dalla Fiorentina non posso dire nulla, ma voglio ricordare il mio percorso. Alleno da 8 anni e in nessuna squadra ho preteso o imposto giocatori di Mendes; gli unici giocatori rappresentati da lui che ho avuto sono Andrè Silva e Ghoulam e da subentrante mi sono trovato ad allenarli. Mendes non è il mio agente, è solo un amico a cui chiedo consigli per la sua grande esperienza, ma io non chiedo mai nessuno: al mercato devono pensare i dirigenti. La mia unica “colpa”, se così vogliamo chiamarla, è quella di aver richiesto alla dirigenza viola un rafforzamento della rosa.”

Poi è tornato a rispondere a Commisso, che lo aveva attaccato:

“A lui non rispondo, anche perché non l’ho mai incontrato. Io non ho l’ossessione di parlare sempre, ma quando parlo dico la verità. Se una cosa detta non sta in piedi, non dura a lungo“.

Infine, sul tema razzismo, ha chiosato:

“Io non sono razzista. Adesso molti mi attaccano per una vecchia intervista di qualche anno fa dandomi del razzista, dopo che per anni mi hanno chiamato sempre terrone”.