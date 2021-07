CorrSport – Maksimovic cambia la sua volontà ed apre al rinnovo

Il contratto di Maksimovic con il Napoli è scaduto il 30 Giugno.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il difensore serbo aveva richiesto alla società cifre non congrue al suo valore per rinnovare qualche mese fa. Attualmente la situazione è completamente cambiata e il calciatore aspetta solamente la società per trovare un accordo al più presto e firmare la permanenza. L’interesse delle società estere, ad ogni modo, non ha convinto il calciatore ad abbondare Napoli al termine del contratto.

La volontà attuale di Maksimovic è solo quella di rimanere e al più presto potrebbe arrivare la tanto agognata chiamata della dirigenza partenopea. Al Napoli serve assolutamente trattenere un altro difensore.