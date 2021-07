ADL alla mostra fotografica di Maradona: “Basta con la lotta tra Nord e Sud, soprattutto con Insigne simbolo dell’Italia…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in video conferenza alla mostra fotografica di Maradona al centro commerciale Jambo1:

“Quando arrivai venni da Los Angeles in vacanza a Capri. Venni a sapere che il Napoli era fallito, e contro il parere della mia famiglia ho provato a comprare questo ‘pezzo di carta’ per 37 milioni di euro, senza avere calciatori né nulla. Cominciammo in C a campionato già in corso, ci allenavamo nei campi di patate, c’era quella voglia di batterci perché eravamo comunque una squadra blasonata. Ormai sono 18 anni e non sono affatto pentito. Maradona? Dovevamo incontrarci, stavamo mettendo a punto una serie TV a lui dedicata in maglia azzurra ma poi. Sto andando adesso a Milano per una riunione con i vertici della Lega Calcio, vorrei proporre di aprire gli stadi al 100% perché al 25% mi pare una buffonata. Nord contro Sud? È ora di finirla, adesso c’è anche Insigne a rappresentare l’Italia, basta con queste guerre. Italia-Spagna? Ho visto gli spagnoli traballare, bisogna andare a muso duro e con sfrontatezza. Insigne se fa 2 gol mi rovina il bilancio? È un prodotto del vivaio, fummo bravi a scovarlo, se si è scocciato e vuole andare in un’altra squadra accetteremo la sua decisione”.