Stando a quanto riportato in diretta a Sky Sport 24 da Gianluca Di Marzio pare che per Leonardo Spinazzola si tratta di una rottura del tendine d’Achille. Tramite l’entourage infatti arriva la prima diagnosi e pare che il periodo di recupero sarà parecchio lungo. Infatti non si tratta solo di Europeo finito ma probabilmente salterà anche l’inizio della prossima stagione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.