FOTO – Napoli, Spalletti è arrivato in città: ADL ad accoglierlo, i dettagli

Arrivano importanti novità, dal sito di Gianluca Di Marzio, arrivano le prime foto di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli, tra poco si incontrerà con il presidente ADL al centro sportivo di Castel Volturno:

“Accolto all’aeroporto anche dal presidente De Laurentiis in persona, Spalletti è salito su un van nero che lo porterà in città per la prima volta da allenatore del Napoli. Luciano Spalletti è arrivato a Napoli per iniziare una nuova avventura su una panchina di Serie A a due anni di distanza dall’addio all’Inter“.

Fonte foto: Gianluca Di Marzio