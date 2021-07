E’ in corso il match fra Belgio e Italia. Gli azzurri passano in vantaggio al 30 esimo grazie al gol di Niccolò Barella. Gran pallone di Verrati per il centrocampista dell’Inter che ne fa secchi due e mette a segno il gol dell’1-0. Poco prima a sfiorare il gol del vantaggio Bonucci, gol annullato per fuorigioco.