Il Napoli è pronto a (ri)accogliere Beppe Santoro nello staff di Luciano Spalletti come Team Manager. Si tratta di un ritorno, in quanto il dirigente era già stato all’ombra nel Vesuvio dal 2004 al 2013. C’è un retroscena, come riferito da Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport. Fu proprio Santoro a scoprire Lorenzo Insigne, attuale capitano azzurro, acquistandolo dalla scuola calcio Olimpia Sant’Arpino per soli 1500 euro nel 2006.