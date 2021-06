Gazzetta – Giuntoli ci prova per Emerson Palmieri, con l’aiuto di Spalletti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul suo interesse verso Emerson Palmieri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il dirigente sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, voglia convincere il difensore del Chelsea a vestire la maglia azzurra. Per farlo, chiederà l’aiuto del tecnico Luciano Spalletti.

L’idea è quella di rendere l’allenatore toscano il mediatore tra le parti, dato il rapporto con Palmieri (suo giocatore ai tempi della Roma). Giuntoli crede che uno scambio di opinioni tra il giocatore e Spalletti, potrebbe portare alla fumata bianca per il trasferimento di Emerson a Napoli.

Resta, però, da valutare la questione ingaggio. Palmieri con i Blues guadagna 4,6 mln di euro a stagione, una cifra a cui il difensore non vorrebbe rinunciare. D’altro canto, il club partenopeo non è disposto a pagare uno stipendio ritenuto elevato per i costi della società.