L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e in particolare a Kaio Jorge. Infatti, secondo il quotidiano, gli azzurri dovrebbero incontrare uno degli agenti del ragazzo in giornata. Giuntoli, che da tempo segue il calciatore, tramite emissari ha inviato la prima offerta del Napoli per l’attaccante, 8 milioni. Il Santos, come riporta il quotidiano, ne vorrebbe 15 ma l’affare si potrebbe chiudere anche con 10 milioni.