L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e in particolare a Kaio Jorge. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri hanno già parlato con uno degli agenti per il contratto del brasiliano. La società vorrebbe offrire a Kaio Jorge un contratto quinquennale con il brasiliano che percepirà un milione di euro all’anno. Un’offerta degna, secondo il quotidiano, per un ragazzo che non ha mai giocato in Europa