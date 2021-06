MONDONAPOLI TV – QUELLO CHE SI È PARLATO

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di giugno vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo argomento trattato in giornata riguarda il buon finale di stagione di Victor Osimhen, entrato nel mirino di diversi top club europei. Ci pensa più di tutte il Tottenham che in questa sessione di mercato, con ogni probabilità, sarà chiamato a sostituire la stella della squadra: Harry Kane! Adl non ci sta e vuole blindare il nigeriano con un nuovo contratto ed una clausola da 100 milioni di euro.

Siamo rimasti sul mercato parlando della telenovela che ormai da diversi anni ci coinvolge, quella su Kalidou Koulibaly che pare essere ad un passo dal lasciare il Napoli! Anche in questa stagione il Napoli ha bisogno di vendere ed il senegalese è tra i primi indiziati a partire. Nessun club però si è ancora fatto avanti ed è per questo che adl si incontrerà con Ramadani per discutere del futuro. Discuteremo tra quale potrebbe essere la strategia migliore da adottere: tenere o lasciar partire Koulibaly?

Dopo tanti anni passati in maglia azzurra, Nikola Maksimovic è a pochi giorni dal chiudere definitivamente la sua avventura al Napoli. Con il contratto in scadenza a fine giugno, il difensore serbo sarà libero di legarsi a qualsiasi altra squadra. I suoi agenti lo hanno proposto alla Roma! Insieme ragioneremo se vale la pena lasciar partite a zero Maks e chi lo andrà a sostituire la prossima stagione.

Come argomento oltre Napoli abbiamo parlato della nostra Nazionale. Dopo un match tutt’altro che semplice, l’Italia passa contro l’Austria solo al termine dei tempi supplementari. Decisivi gli ingressi dalla panchina di Chiesa e Pessina che, con le loro reti, hanno deciso la qualificazione ai quarti di finale. Insieme commenteremo il contributo di Insigne e Di Lorenzo nella vittoria degli azzurri.

