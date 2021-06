CdS – Fare cassa obiettivo numero uno: i nomi sulla lista di Giuntoli e ADL

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che Giuntoli e ADL abbiano già stilato i nomi per fare cassa. Ulteriori riflessioni di mercato verranno fatto nelle prossime settimane, ma già qualche nome è stato fatto. In primis quello di Ounas, il franco algerino è già stato contattato da diversi club. In secundis Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero andare via se dovessero arrivare delle offerte congrue. L’ultimo nome, al momento, è quello di Ospina che pare fuori dalle gerarchie e Meret sembrerebbe destinato a diventare il titolare fra i pali dei partenopei.