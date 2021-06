Repubblica – Napoli-Insigne: trattative dopo gli Europei!

L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio alla trattativa per il rinnovo del capitano azzurro Lorenzo Insigne.

“Notizie sul rinnovo non ce ne sono ancora, ma l’appuntamento andrà in scena al termine degli Europei. La volontà comune è quella di proseguire insieme. Insigne intende chiudere la carriera con l’unica maglia indossata in serie A e il Napoli non ha mai pensato di privarsi del suo capitano che è stato il migliore nel corso della stagione appena conclusa. Diciannove gol e la tempra del leader, è impossibile rinunciare a un campione del suo livello. Lo sa bene il presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a cominciare al più presto la trattativa per il nuovo contratto. Quello attuale scadrà nel 2022 e il Napoli ha le idee chiare: vuole allungare il rapporto con l’attaccante di Frattamaggiore. Non ci sarà alcun tormentone. La trattativa sarà esaustiva perché dovranno essere sviscerati tutti i dettagli, ma entrambe le parti puntano a raggiungere l’intesa. Insigne ha sempre manifestato la volontà di rimanere e nell’ultima conferenza stampa ha ribadito il suo amore per la maglia azzurra: «Volevo giocare nel Napoli e diventare il capitano. Ho raggiunto entrambi gli obiettivi » . La formula per proseguire insieme si troverà”