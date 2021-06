MONDONAPOLI TV – Vi aspettiamo alle 19 con l’edizione del tg

MondoNapoli TV, il telegiornale targato MondoNapoli, vi aspetta stasera dalle 19 per le ultime notizie che gravitano intorno al calcio Napoli.

Dedicheremo spazio per parlare dei movimenti che potrebbe fare la società azzurra, sia in entrata sia in uscita. Leggeremo i vostri commenti e vi risponderemo.

Inoltre, daremo anche uno sguardo sulla nazionale Italiana. Gli azzurri di Mancini, stasera, affronteranno l’Austria, sfida valida per gli ottavi di finale.

Ti aspettiamo alle 19 su Facebook, Youtube e Twitch.

