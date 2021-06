MONDONAPOLI TV – Situazione rinnovo Insigne, Lozano e gli impegni con il Messico, futuro Maksimovic e pre-partita Italia-Austria: rivivi la giornata azzurra

Benvenuti nel ventiseiesimo appuntamento con il notiziario targato MondoNapoli TV.

Il primo talk è stato dedicato a Lorenzo Insigne. Il Napoli ed il capitano azzurro attendono la conclusione dell’Europeo per iniziare la trattativa del rinnovo e trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

Inoltre abbiamo parlato di Hirving Lozano. L’attaccante messicano potrebbe saltare la prima parte del ritiro a Dimaro, in occasione della Golden Cup. Il torneo dovrebbe svolgersi dal 10 luglio al 1 agosto, seguiranno ulteriori sviluppi

Successivamente si è parlato di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è in scadenza di contratto con gli azzurri e non avendo trovato ancora il rinnovo, il calciatore è finito nel mirino di diversi club spagnoli e russi. Dunque il Napoli, dopo aver perso Hysaj a parametro, potrebbe rischiare lo stesso epilogo anche con l’ex Torino qualora non si dovesse trovare una soluzione prima della scadenza del contratto.

Infine abbiamo concluso con l’analizzare la sfida tra Italia ed Austria, soffermandoci sulla formazioni che scenderanno in campo.

Clicca qui e rivivi la ventiseiesima puntata di MondoNapoli Tv.