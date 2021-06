Italia-Austria, le formazioni ufficiali: la decisione su Insigne e Di Lorenzo

Alle ore 21 l’Italia scenderà in campo a Wembley per gli ottavi di finale dell’Europeo contro l’Austria. Pochi dubbi alla vigilia per il ct Mancini, che ha dovuto valutare all’ultimo alcuni calciatori che si erano allenati a parte ad inizio settimana. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Austria (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.