Mancini in conferenza: “Dobbiamo fare la nostra gara! Sulla formazione…”

Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, ha parlato alla stampa, nella conferenza che precede il match contro l’Austria:

“Anche il vecchio Webley era bellissimo, adesso è fantastico, giocare qua è un piacere. Se saremo bravi domani sera magari avremmo l’opportunità di tornarci, me lo auguro per i ragazzi. Quello che abbiamo fatto in questi tre anni è stato importante. Dobbiamo avere un bell’atteggiamento per domani, cercare di divertirci, giochiamo in uno stadio bellissimo, quindi. I ragazzi sanno che sarà difficile, dove non si può sbagliare, l’Austria è aggressiva ma anche tecnica.

Per tornare qua cosa serve? Due vittorie non una. Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo.

Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna. Dovremo fare la nostra partita, da qui alla fine della quarta, se saremo così bravi.

Il nostro calcio, questo dobbiamo fare. Giocheremo davanti a 25mila spettatori ed è già importante. E’ bello, dà altra atmosfera: a Roma si era creato qualcosa di speciale ma è un Europeo itinerante. Wembley è uno stadio fantastico e ci sarà bell’atmosfera.

Mi ha dato piacere essere il Ct, vorrei continuare a farlo. Ringrazio i giocatori che sono stati bravi, che mi hanno fatto divertire”.