Il Napoli vuole rinforzarsi a sinistra e sta valutando una serie di profili: in particolare, gli azzurri starebbero seguendo con interesse Nuno Tavares.

Nei giorni scorsi, a dir la verità, è stata avanzata una proposta al Benfica di 12 milioni+Mario Rui per il giovane terzino, proposta rigettata. I lusitani chiedono 15 milioni cash e non vogliono contropartite, come non le vuole il Napoli nelle cessioni di KK e Fabian.

La distanza sul prezzo non è neanche così lontana, ma ADL vuole prima liberarsi di qualche giocatore con un ingaggio troppo pesante e poi affondare per Nuno Tavares.

Al momento, le piste che portano ad Emerson e Mandava sono congelate: infatti, Mandava ha rinnovato con il Lille, mentre Emerson, il preferito di Spalletti, si confronterà con il Chelsea e con il suo agente al termine dell’Europeo.