Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kappa non verrà confermato dal Napoli come sponsor. Per il 2021-2022, il Napoli non avrà uno sponsor tecnico e dunque sulla divisa ci sarà il marchio Napoli. Lo stilista che si occuperà di disegnare la nuova divisa è Giorgio Armani e verrà prodotto da Onis.