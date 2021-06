Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli continua a trovare la strategia per arrivare a Nuno Tavares del Benfica. Per il laterale portoghese il club partenopeo è arrivato ad offrire 10 milioni più il cartellino di Mario Rui come contropartita. Una proposta che al Benfica non piace ed ha spiegato agli azzurri di voler cedere il calciatore per 15 milioni senza l’inserimento di una contropartita tecnica. Oltre al Napoli sul calciatore ci sono anche Leicester e Southampton, due club di Premier che sono pronti ad accontentare la richiesta dei portoghesi.