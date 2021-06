MondoNapoli Tv non vi lascia mai, anzi vi tiene in compagnia per tutta l’estate: infatti, la nostra redazione sarà in onda ogni giorno con il tg delle 19. Questo un sommario della puntata di oggi.

Innanzitutto, i nostri esperti hanno discusso del rinnovo di Insigne: secondo alcuni il capitano dovrebbe restare per poi valutare il rinnovo a stagione avviata, ma ciò potrebbe inficiare le sue prestazioni e portare critiche ingenerose. Comunque, il presidente De Laurentiis sta studiando una nuova formula.

Infatti, ADL vorrebbe abbassare la parte fissa dell’ingaggio del capitano per mettere più bonus legati a obiettivi singoli e di squadra da raggiungere. Ma di tutto questo si parlerà dopo l’Europeo.

Nel frattempo, il ds Giuntoli è alla ricerca del terzino sinistro: al momento, si valutano tre nomi. Emerson, Nuno Tavares e Lykogiannis sono i nomi papabili; sicuramente Emerson sarebbe il nome più gradito alla piazza, ma non sono da sottovalutare gli altri due profili, soprattutto il terzino del Cagliari.

Ma il Napoli è sempre alla ricerca dell’occasione e sta valutando l’idea di prendere Zappacosta dal Chelsea in un’operazione alla Bakayoko(prestito con diritto di classico). Il profilo del terzino ex Genoa piace perché è un giocatore polivalente e capace di giocare su entrambe le fasce.

Infine, i nostri esperti hanno commentato gli Europei, guardando al tabellone degli ottavi: sicuramente l’Italia non è nella parte più favorevole, ma prima o poi una squadra come la Nazionale che ambisce in grande deve affrontare le rivali più ostiche.

Vi ricordiamo l’appuntamento per domani, sempre alle ore 19.

