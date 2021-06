Gazzetta – Emerson e Tavares continuamente nei pensieri azzurri

Emerson Palmieri è il sogno di mercato del Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ad ogni modo, il suo arrivo non escluderebbe la pista che porta a Tavares del Benfica. Il Napoli vuole il terzino del Chelsea in prestito, ma prima che ciò possa avvenire bisogna convincere il club londinese a prolungargli il contratto. Non è questo l’unico ostacolo alla trattativa: il calciatore percepisce ben 4,6 milioni annui al Chelsea e per questo approdare in quel di Napoli significherebbe ridursi l’ingaggio per forza di cose.

La situazione è in ancora in stallo e soprattutto nessuna delle due parti ha deciso di sbilanciarsi. Oltre ad Emerson Palmieri, un altro profilo è quello di Nuno Tavares del Benfica.