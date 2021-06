FOTO – Osimhen continua l’allenamento a Lagos! In Nigeria spopolano gli scatti con la maglia del Napoli

Victor Osimhen non è mai stato così carico! Per lui niente Europeo, giustamente, ma tantissima voglia di esprimersi al meglio in attesa della prossima stagione col Napoli. Il ritiro degli azzurri inizierà solo a fine luglio ma il talento nigeriano non si tira certo indietro. A delle meritate vacanze infatti l’attaccante ex Lille alterna anche delle dure sessioni di allenamento con i suoi amici in quel di Lagos. Il bomber partenopeo non si è mai risparmiato dal termine della stagione ed è spesso in campo per migliorarsi. In questo momento sul web stanno spopolando le sue foto con la maglia del Napoli durante i suoi personalissimi allenamenti.

Di seguito gli scatti in questione: