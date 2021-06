CorrSport – Il Napoli si avvicina ad Insigne con la riduzione dell’ingaggio

Il Napoli avrebbe proposto una prima bozza di rinnovo ad Insigne.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la società partenopea vorrebbe proporre una riduzione dell’ingaggio pari al 30%: lo stipendio del calciatore, in questo modo, passerebbe dagli attuali 5 milioni ai 3 milioni e mezzo annui. Il suo contratto scade tra poco più di un anno(30 giugno 2022) e dopo l’Europeo servirà un incontro nell’immediato per capire le reali volontà di entrambe le parti.

Insigne ama Napoli e potrebbe fare un passo indietro pur di chiudere la carriera in azzurro e lottare fino alla fine per portare altri trofei nella splendida città campana. Molto dipenderà anche dalle prestazioni dell’atleta di Fuorigrotta all’Europeo, da sempre una vetrina importante per i protagonisti in gioco.