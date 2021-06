CdS: “Real, ma non solo. Tre top club non mollano Fabian”

I top club europei non mollano la presa su Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad esempio, A Parigi c’ è Leonardo che lo stima, che con Giuntoli ha avuto modo di chiacchierare, che con il Napoli qualche messaggino lo ha scambiato: certe storie, si sa, non finiscono mai e pure stavolta, dopo vari giri, qualcosa potrebbe rinascere. Ma Fabian Ruiz, contratto in scadenza nel 2023, piace, e tanto, a Carlo Ancelotti, che l’ ha «battezzato» in serie A e lo ha fatto giocare ovunque (da esterno alto di destra e di sinistra, da mediano e da mezzala e da trequartista puro).

Il mercato non è ancora seriamente cominciato e però quel nome circola anche a Valdebebas, ma anche a Barcellona dove non si sono mai perdonati d’ essersi fatto sfuggire il talento del Betis di Siviglia che il Napoli portò via dalla Spagna con trenta milioni di euro.