CdS – Mercato Napoli: Giuntoli, nuovo assalto ad Emerson

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che il Napoli non molli la presa su Emerson Palmieri.

L’attuale terzino sinistro del Chelsea (classe ’94), è un allievo di Luciano Spalletti, il quale vorrebbe averlo nel suo organico la prossima stagione.

L’ingaggio di Emerson corrisponde a 4 mln di euro, una cifra che contrasta quelle che sono le esigenze del Napoli di ridurre gli stipendi. Inoltre, il suo contratto con il Chelsea, è in scadenza la prossima estate.

Il Napoli lavora alla possibile trattativa per avvicinare il giocatore. L’idea sarebbe quella di ottenere Emerson in prestito dal Chelsea, un’ipotesi possibile soltanto nell’eventualità in cui il difensore dovesse decidere di rinnovare con il club inglese.