SSC Napoli, Formisano: «Siamo in contatto con il Comune per l’inaugurazione del Maradona»

Oggi Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Sull’inaugurazione del Maradona: “Cerchiamo di capire quanti tifosi potranno entrare al Maradona per il campionato. Gli abbonamenti? Ora è presto per dirlo: comunque, se ci sarà la possibilità, ci faremo trovare pronti. Per l’inaugurazione dello stadio invece siamo in contatto con l’amministrazione comunale e naturalmente siamo disponibili al dialogo. La disponibilità a collaborare da parte nostra c’è, ma al momento la capienza è fissata ancora a mille spettatori. C’è stata una deroga soltanto per gli Europei, vedremo cosa accadrà dopo. Sarebbe bello organizzare l’evento quando ci sarà il pubblico sugli spalti. Credo sia fondamentale”.

Sul progetto Charity: “Accendiamo i fari sulle diverse realtà. La responsabilità sociale di un soggetto come il Napoli è proprio questo”.