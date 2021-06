Il Napoli, in un momento di crisi economica profonda per il calcio mondiale, non ha intenzione di gettare al vento i soldi spesi per i calciatori che fino a ora non si sono rivelati funzionali.

Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha intenzione di rivalutare Lobotka e Malcuit. I due hanno giocato davvero poco nella stagione passata e una loro cessione sembrava scontata, ma il tecnico toscano non ha intenzione di liberarsene prima di averli provati in ritiro. A Dimaro e Castel di Sangro partiranno dunque tutti da zero, con la possibilità per i due azzurri di riconquistare un posto di rilievo in rosa.