L’Italia passa il girone a bottino pieno: infatti, la Nazionale di Roberto Mancini vince la terza partita su tre dei gironi, e supera il turno con 9 punti.

Partita tenuta sotto controllo dall’Italia che ha dominato in lungo e in largo contro un Galles che ha voluto tenere a bada il secondo posto, e che quindi non ha spinto al massimo.

Nell’Italia ha segnato il goal vittoria Pessina che ha anticipato tutti, sia compagni sia avversari, su una punizione di Verratti e ha regalato all’Italia il primo posto.

Il prossimo appuntamento degli azzurri sarà sabato alle 21 a Wembley contro una tra Ucraina o Austria.