L’Italia di Roberto Mancini si appresta a scendere in campo per sfidare il Galles nell’ultima partita del girone A, in cui le due squadre si giocheranno il primo posto.

Come aveva promesso ieri Mancini, l’Italia sarà rivoluzionata nella formazione, con almeno 8 cambi: infatti, solo Donnarumma, Jorginho e Bonucci saranno confermati dopo le due partite iniziali.

Per il resto, il Mancio ha deciso di rivoluzionare la rosa, schierandola in questo modo:

Italia(4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All. Mancini.

Il Galles, invece, si schiererà con un 4-2-3-1, in cui Bale e Ramsey saranno le maggiori insidie.

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu

Ricordiamo che la sfida si giocherà dalle 18, in diretta sia su Sky che sulla Rai.