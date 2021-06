Termina il primo tempo tra Italia e Galles: la nazionale di Roberto Mancini si trova in vantaggio per 1-0 grazie a un goal di Matteo Pessina.

Come al solito, gli azzurri stanno dominando in lungo e in largo, nonostante le riserve schierate da Roberto Mancini. L’Italia è andata vicina al vantaggio con Chiesa, Belotti ed Emerson.

Ma il vantaggio è arrivato grazie al tiro di Pessina, che anticipa tutti su una punizione di Verratti e sigla il goal del vantaggio dell’Italia, che consolida il suo primo posto.