Insigne, ancora nessuna apertura per il rinnovo di contratto

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne ed il Napoli devono risolvere la questione legata al rinnovo di contratto del capitano azzurro, impegnato attualmente ad Euro 2020, in scadenza nel 2022. La volontà di entrambi è quella di proseguire insieme, ma per adesso non c’è apertura da parte di nessuno dei due verso un accordo comune. La società azzurra vorrebbe risparmiare, considerando anche il momento difficile per le casse partenopee, mentre dal calciatore non è arrivata ancora nessuna intenzione di venire incontro alle esigenze del club. L’accordo, per adesso, appare lontano, ma se ne parlerà sicuramente dopo la competizione europea.