Radio KKN – La strategia di ADL per acquistare Emerson Palmieri: le ultime

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla strategia che vorrebbe adottare ADL per arrivare ad Emerson Palmieri.

Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli spera che Emerson Palmieri rinnovi il contratto col Chelsea che scade il 2022. In questo modo il Napoli può prenderlo in prestito oneroso, come fece con Bakayoko, e stabilire un prezzo per il diritto di riscatto. Ad oggi i Blues non sono disposti ad assecondare gli azzurri e vogliono venderlo solo a titolo definitivo. Vediamo cosa accadrà, il mercato è lungo”.