Mancini: “Domani sarà l’unica partita dove possiamo fare dei cambi. Verratti? Vi spiego…”

Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Galles, match valevole per la terza gara delle fasi a gironi.

Ecco quanto dichiarato: “Turnover? Contro il Galles sarà la terza sfida in 10 giorni e alle 18 farà molto caldo. Questa è l’unica partita dove possiamo fare dei cambi. Verratti non è al top, ma al contempo ha delle qualità tecniche tali da poter sopperire alle difficoltà che sta riscontrando. Valuterò se schierarlo dal primo minuto oppure a gara in corso. Chiesa può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Il suo ruolo naturale è esterno destro o sinistro, e lo fa alla perfezione. Vogliamo chiudere il girone in testa e dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto”.