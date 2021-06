CdS – Il Napoli tenta l’assalto a Emerson Palmieri: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e in particolare a Emerson Palmieri: “Emerson Palmieri ha giocato pochissimo, perché quindici presenze in un anno sono praticamente niente e 789 minuti lo spiegano a sufficienza: ha voglia di ricominciare, di sentirsi di nuovo centrale dentro un progetto, e però ha anche un costo e un contratto pesante. Ma i rapporti tra il Napoli e il Chelsea sono improntati al rispetto reciproco, retaggio dell’affare Jorginho che è costata l’amicizia con il Manchester City ma ha lasciato in eredità una cordialità assoluta con Roman Abramovich e con Marina Granovskaia”

“Il Napoli ci riprova, spera di poter lavorare (anche) su questo fronte con le stesse dinamiche di dodici mesi fa, però intanto aspetta perché ci sono gli Europei ed Emerson Palmieri ha altro per la testa ma ha pure Insigne, Meret e Di Lorenzo (e volendo anche Jorginho) che gli spiegano cosa rappresenti il calcio in una città che l’accoglierebbe a fascia sinistra aperta“.