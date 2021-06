Auriemma spiega il mercato del Napoli: “Per Spalletti la squadra è già apposto, si muoverà qualcosa solo ad una condizione”

Il giornalista Raffaele Auriemma, sempre vicino a informato sulle vicende di casa Napoli, ha fatto un punto sul mercato degli azzurri per Starcasino.Sport: “Per Spalletti il Napoli va bene così, l’importante sarà rimpiazzare eventuali partenze, a partire dai sicuri addii per scadenza del contratto come Hysaj e Maksimovic; rientreranno Malcuit e Luperto ma il nuovo tecnico vorrà sicuramente prima valutarli, poi c’è Bakayoko che tornerà al Chealsea ed andrà sostituito. Spalletti è stato chiaro a riguardo, si cerca un elemento più offensivo per il 4-2-3-1. Tra gli addetti ai lavori si parla di contatti frequenti per il mediano Mohamed Mady Camara, classe ‘97 della Guinea.

Il mercato dei nomi che circolano sarà legato ad eventuali uscite, se dovessero arrivare offerte irrinunciabili è noto che Fabian Ruiz, per qualità ed carta di identità, rischia di essere un possibile sacrificio. Se dovesse andare via lo spagnolo, i nomi che il Napoli segue per la sua sostituzione sono tanti, ma quelli più appetiti da Giuntoli sono Toma Basic (24 anni) del Bordeaux e Andrè Zambo Anguissa del Fulham (25 anni).

Il Napoli non vuole accellerare per questi nomi, non c’è fretta, si vedrà solo se arriveranno offerte per i gioielli di ADL. Se tutto rimanesse fermo il Napoli resterà così, gli stessi undici della della passata stagione”.