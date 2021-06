Formisano: “Torniamo a Dimaro che è casa nostra, vi spiego cosa ci sarà per i bambini”

Alessandro Fromisano, Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto estrapolato:

“Finalmente torniamo a Dimaro che è la nostra casa. Il nostro augurio è quello di vivere tutto con più serenità. Inoltre, ci sarà un villaggio per i bambini ed offriremo la possibilità di accreditarsi online in maniera gratuita. I nostri tifosi sono il nostro più grande patrimonio. Per il prossimo campionato, circa gli spettatori allo stadio, saremo legati alle norme del Governo, qualcosa potrebbe essere legato al green pass.”.