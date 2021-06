Il Napoli deve decidere su quali uomini affidarsi per il futuro: lo impone il progetto e lo impongono un po’ le casse societarie, dopo 2 anni consecutivi di mancati introiti Champions.

In particolare, bisogna sciogliere il rebus sul futuro di 3 giocatori che sono in scadenza nel 2023 e che quindi hanno due alternative: o essere ceduti per non vedere crollare il loro valore o rinnovare.

Vicino alla seconda ipotesi si trova Alex Meret, il giovane talentino tra i pali del Napoli che ora sarà a tutti gli effetti il titolare indiscusso della porta, dopo l’alternanza con Ospina che ha caratterizzato la gestione Ancelotti e Gattuso.

Meret aveva dei dubbi sul proseguimento della sua esperienza partenopea, ma ora che tutti i dubbi sulla sua titolarità sono stati fugati, il portiere potrebbe decidere di rinnovare e legarsi per tanto tempo ai colori partenopei.