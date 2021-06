Il Napoli deve pensare adesso al progetto del futuro ed è inevitabile che tutto giri intorno a quattro nomi: infatti, la società dovrà decidere cosa fare di Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Meret.

Il primo è in scadenza nel 2022, gli altri tre nel 2023, ma si sa che uno o due anni volano via in fretta: per Insigne la prossima stagione sarà la decima in azzurra, ma bisognerà trovare un accordo con De Laurentiis per il rinnovo, altrimenti ogni scenario è possibile.

Insigne è nel pieno della sua maturità e molte squadre si stanno interessando a lui, complice la vetrina dell’Europeo; ma, a luglio sarà indispensabile trovare un accordo, anche perché sarebbe una zavorra troppo grande per lui giocare con il contratto in scadenza.

I casi dei giocatori in scadenza nel 2023 sono diversi: KK ha già uno stipendio da top player, stipendio che appesantisce le casse del Napoli; il senegalese vuole capire che cosa sarà del suo futuro e se esiste la possibilità di un rinnovo per restare a Napoli.

Fabian Ruiz e Meret non hanno ingaggi stratosferici, ma sono due gioiellini che piacciono, anche se ora le piste Psg e Atletico per l’iberico si sono un po’ raffreddate e bisognerà trovare una squadra disposta a spendere 60 milioni, mentre Meret potrebbe restare e diventare il titolare assoluto tra i pali del Napoli.