MONDONAPOLI TV – Ricco mercato in entrata: Sirigu, Koopmeiners e Kolasinac per il futuro

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19.

Il primo argomento trattato in giornata riguarda Salvatore Sirigu. Il portiere pare essere finito nel mirino del Napoli, considerato che Ospina sia destinato a lasciare gli azzurri poichè Spalletti vuole puntare su Meret e mettere fine al dualismo creatosi.

Siamo rimasti sul mercato in entrata ma, poi, abbiamo cambiato nome. Infatti, un altro nome che interessa al Napoli è Koopmeiners. Per il centrocampista, il club olandese chiede 20 milioni e su di lui c’è anche l’Atalanta.

Le notizie del mercato in entrata non finiscono e tra i nomi c’è anche Kolasinac. Il terzino bosniaco pare essere l’alternativa ad Emerson Palmieri.

Come argomento oltre Napoli abbiamo parlato della rottura tra Gattuso e la Fiorentina. Abbiamo analizzato la situazione definendo tutti i motivi che hanno portato a ciò.

