Allarme ad un’ora dal calcio di inizio di Italia-Svizzera a Roma. Come riferisce Il Corriere dello Sport, le forze dell’ordine hanno trovato e disinnescato un’autobomba nella zona di Piazza Mancini. Il tutto a pochi chilometri dallo stadio Olimpico. C’erano dei tifosi in transito da quelle parti per raggiungere l’impianto, ma le strade sono state prontamente bloccate e l’allarme dovrebbe essere rientrato.