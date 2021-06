Al minuto 26 l’Italia passa in vantaggio contro la Svizzera dopo una rete annullata a Giorgio Chiellini. Segna Locatelli su assist di Berardi. Il centrocampista del Sassuolo allarga con il sinistro e fa correre il suo compagno di squadra sulla destra. L’esterno destro azzurro arriva sul fondo e la mette al centro per l’ex Milan che aveva seguito l’azione e si è fatto trovare pronto a centro area inserendosi in uno spazio libero.