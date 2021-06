Il Mattino – Nuovo interesse di mercato per il Napoli: spunta il nome

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, pare che il Napoli abbia nel mirino un giocatore del Bologna per la prossima stagione.

Si tratta di Mattias Svanberg (classe ’99). Il centrocampista svedese piace per le sue capacità tecniche, ma la società del presidente Joey Saputo lo valuta almeno 20 mln di euro. Una cifra alquanto elevata per il club partenopeo, che senza alcuna operazione in uscita, non potrebbe permettersi tale investimento.

Per ora, rimane l’interesse. Da valutare un’eventuale trattativa.