La redazione di MondoNapoli Live non vi abbandona mai, neanche d’estate: infatti, la nostra equipe andrà in onda ogni giorno dalle 19 con il consueto notiziario.

In primis, parleremo di tutte le ultime notizie per quanto riguarda il mercato del Napoli: dopo l’annuncio di Spalletti, la società è al lavoro per definire tutti i dettagli sulla nuova squadra da consegnare al nuovo mister, tra entrate e cessioni.

Ma daremo anche tanto spazio agli Europei, che si stanno svolgendo in giro per l’Europa in questi giorni, andando a presentare la sfida che si giocherà domani sera tra Italia e Svizzera sempre a Roma.

Beh, che aspetti? Non mancare!

