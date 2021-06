MondoNapoli Live è andato in onda anche oggi con il consueto telegiornale; se volete rivedere la puntata integrale del notiziario, vi basta cliccare qui.

In primis, si è parlato del mercato degli azzurri: in particolare, si è commentata l’ipotesi che il Napoli decida di non cedere nessuno e di fare un mercato low cost. Per i nostri esperti, in caso di offerta congrua, sarebbe giusto cedere un big come Fabian per poi reinvestire i soldi. Ma, in caso di mercato low cost, per il centrocampo uno dei nomi papabili potrebbe essere Basic, in caso di cessione di un big magari Koopmeiners potrebbe essere il giusto rinforzo.

In seguito, si è parlato della questione portiere: per i nostri esperti, Meret deve essere il titolare fisso, con la possibilità per Ospina di fare da dodicesimo e da chioccia al giovane talento; non scalda l’ipotesi di uno scambio con Consigli, anche perché il portiere ha poca esperienza a livello internazionale.

E i nostri esperti hanno trattato anche della questione del terzino sinistro: il Napoli sta visionando diversi profili. Emerson Palmieri è un’ipotesi che non convince data la sua mancata titolarità da anni, mentre piacciono molto i profili di Pedraza del Villarreal e di Matvienko della Dinamo Kiev, profili giovani e dotati di un ottimo piede sinistro.

Infine, si è parlato di Hamsik e delle sue gesta sportive con la maglia della Slovacchia: i tifosi sperano in un suo ritorno, dopo i record raggiunti con la maglia azzurra, ma Hamsik farebbe fatica in un 4-2-3-1. Ma sicuramente un giocatore come lo slovacco andrebbe a completare un reparto già forte come il centrocampo del Napoli.

