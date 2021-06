De Laurentiis: “Mai stato d’accordo con La Superlega: Maradona fortuna e sfortuna di Napoli”

Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’ampia intervista al Passepartout festival in cui ha racchiuso molti argomenti interessanti.

Le sue parole:

I Napoletani in nazionale mi hanno rincuorato hanno fatto due gol su tre credo. Quanto pesa l’evento? Poi mi chiedono l’aumento, speriamo pesi meno (ride, ndr) senza togliere nulla all’Italia. La Superlega è figlia del fatto che le grandi società calcistiche vogliono fare interessi sulle più piccole, anche su di noi. io faccio parte dell’Eca, parlai con Agnelli di questo progetto e gli dissi che stava sbagliando, ma non mi ha voluto ascoltare con il senno del poi ho avuto ragione. Sono riuscito a smascherare Blatter e Platinì, ora il mio obiettivo è ripristinare il calcio mondiale. Annuncio inoltre che mio figlio sta facendo una fiction di 3 stagioni su Maradona. Quando arrivai a Napoli la città la conoscevo poco, la mia famiglia è napoletana, ma non conoscevo la trasformazione dei napoletani, avviliti, fatalisti, ma il fato bisogna provare a dominarlo. Ho visto che tutti mi dicevano di no, a qualsiasi idea, allora ho fatto di testa mia, come sono abituato. Mi prendevano per pazzo, ma al massimo sono visionario, per esempio ci sono barche bellissime ma non possono tuffarsi, dissi che il porto di Salerno perché qui i fondali erano troppo bassi, ma loro non fanno niente. La zona portuale perché non può essere ridisegnata? Perciò De Luca è antipatico ai politici, perché lui è uno del fare, chi fa diventa sgradevole. A Napoli non potrei mai camminare con la scorta, anche se mi scrivono ‘ti uccidiamo’ io in questa città voglio sentirmi libero. Non sarò mai contro i giornalisti, però non è possibile che Sky ad esempio arriva negli spogliatoi mentre i calciatori sono nudi. All’inizio erano una signora televisione, ora Rai e Mediaset sono assolutamente superiori”.