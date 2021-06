Come riporta l’ANSA da fonti molto vicine al club, la Juventus avrebbe ricevuto dall’UEFA una lettera riguardo l’amissione alla prossima Champions League.

Il club bianconero ha avuto l’ok per la partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea: niente punizione per la questione Superlega, chiude il capitolo la lettera inviata al club e per conoscenza alla Federcalcio il 14 giugno 2021.