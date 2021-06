CdM: “Napoli, ADL ha un piano di riserva se non dovessero partire i big. Le ultime sul mercato”

Il Napoli sul mercato è in una situazione di stasi, attende che prenda forma l’ era Spalletti e soprattutto di capire che se nelle prossime settimane arriveranno proposte per i propri gioielli. Nella programmazione, quindi, c’ è anche il piano B, l’ idea di una campagna acquisti senza cessioni, coprendo con soluzioni low-cost le esigenze dovute alle partenze di Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. Ci sono poi i rientri dai prestiti da valutare, Ospina piace all’ Atalanta e potrebbe portare altri introiti in cassa. Un difensore centrale, un mediano e un terzino sinistro sono i fronti su cui si muove il Napoli.

Le eventuali cessioni eccellenti potrebbero alzare il livello degli investimenti, il Napoli per esempio senza Fabian Ruiz dovrebbe ristrutturare la mediana, cautelandosi per quest’ ipotesi sta seguendo anche profili importanti come Koopmeiners dell’ Az Alkmaar o Svanberg del Bologna. Senza movimenti in uscita, si lavora su idee a costi bassi, come Basic del Bordeaux. Si lavora anche su Thorsby della Sampdoria, la distanza tra le parti è di 1,5 milione di euro. Il Napoli lo valuta 6,5 milioni di euro, il presidente Ferrero chiede 8 milioni. Si ragiona su come ridurre la differenza economica, la Sampdoria ha chiesto l’ esterno offensivo classe ‘2002 Cioffi come contropartita, il Napoli riflette, si prende tutto il tempo necessario per decidere cosa fare. Sulla fascia sinistra Emerson Palmieri è la priorità di Spalletti, piace anche Pedraza del Villarreal, il piano B low-cost porta a Mandava del Lille.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno